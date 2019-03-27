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ERÜ Hastanelerinde Koleksiyonerlik Anlatıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneler Başhekimliği tarafından ’Koleksiyonerlik’ konulu konferans düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:57
ERÜ Hastanelerinde Koleksiyonerlik Anlatıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneler Başhekimliği tarafından ’Koleksiyonerlik’ konulu konferans düzenlendi.


Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Vali Şehmus Günaydın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, Genel Sekreter Öğr. Gör. Murat Yenisu, Hastaneler Başhekim Yardımcıları, Hastane Başmüdürü, Müdür ve Müdür Yardımcıları ile akademisyenler ve personeller katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, konuşmacı Mehmet Akgül hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak, katkılarından dolayı teşekkür etti. Koleksiyoner olma işinin bir merakla başladığını belirten Akgül, “Koleksiyonerlik;merakla başlamakta ve merakın bilgiyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan kültürel bir eğilime dönüşmektedir. Koleksiyoner maddi birikiminin ve zamanının bir bölümünü ayırarak bilinçli bir şekilde bu eserleri kültür varlıklarını bir araya getirerek koleksiyonu oluşturan kişidir” dedi. Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bizim olan değerlerimize, kültür varlıklarımıza ve kimliğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Burada en büyük görev başta devletimize düşüyor. Ancak birey olarak bizlerin de sorumluluğu var. Birer koleksiyoner gibi kendimizi düşünerek,imkânlarımız ölçüsünde kültür varlıklarını alıp, geçmişimize sahip çıkmak gerekmektedir. Bu şekilde kültürümüzün yok olmasını önleyebilir ve bu kültür varlıklarımızın toplum yararına sunulmasını sağlayabiliriz.”


Etkinlik, Koleksiyoner Mehmet Akgül’e hediye takdiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:57
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