ERÜ Hastaneleri’nde Dünya Astım Günü Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 7 Mayıs Dünya Astım Günü etkinliği düzenlendi.

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnsu Yılmaz ile çok sayıda hastane idarecisi, doktor, hemşire ve öğrenci katıldı.

Etkinlikte “Astımınızı Rahatlatın, Hayatınıza Sağlık Katın” konulu konferans veren Doç. Dr. İnsu Yılmaz, astım hastalığının kontrol edilebilir, tedavi edilebilir hastalık olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Yılmaz, “Hastalık ataklar şeklinde kendini gösterir. Atak sırasında nefes darlığı, öksürük, soluk alırken hırıltı, balgam çıkarma güçlüğü, göğüste sıkışıklık hissi gibi belirtiler görülür ve bu belirtilerin şiddeti hastadan hastaya çok büyük değişiklikler gösterir. Ataklar dışındaki zamanlarda hastanın genelde herhangi bir yakınması yoktur. Atakların görülme zamanı farklı farklı olmakla birlikte büyük çoğunlukla da gece sabaha karşı ortaya çıkar. Atak görüldükten bir süre sonra ya kendiliğinden ya da ilaç kullanarak etkisini kaybeder. Dünyada yaklaşık 300 milyon kadar astımlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 3,5 milyon astım hastası vardır” diye konuştu.