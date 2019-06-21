0553 313 94 23

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO, Yeni Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi.

21 Haziran 2019 Cuma 17:18
ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO, Yeni Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program kapsamında 330 öğrenci mezun oldu.


15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Müge Oğuzkaya Artan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Müge Oğuzkaya Artan, mezun öğrenciler tebrik etti. Prof. Dr. Artan, “Mezunlarımızın kıymetli yakınları türlü fedakârlıklarda bugünlere getirdiğiniz evlatlarınız artık birer üniversite mezunudur. Katlanılan fedakarlıkların meyvelerini toplama zamanı geldi. Umarım her şey gönlünüzce olur sizleri tebrik ediyorum” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu da, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.


Rektör Yardımcısı Borlu, “Sevgili öğrenciler. Bugün sizin en mutlu gününüz. Bugünün mutluluğunu sonuna kadar yaşayın. Öğrencilerimizin sevgili yakınları, görüyorum ki buraya hepiniz koşarak büyük bir hevesle, çocuklarınızın mutlu gününü görmeye geldiniz. Sizlerin bu isteğinizden dolayı çok mutlu oldum ve teşekkür ediyorum. Sizler de aynı öğrencilerimiz gibi maddi ve manevi birçok sıkıntıya katlandınız. Ama şunu bilin ki, öyle veya böyle mezun ettiğiniz öğrenciler, diliyorum ki hayırlı evlatlar olarak ülkemize, milletimize, ailelerine ve üniversitemize hizmet edeceklerdir. Biliyorsunuz alanımız sağlık hizmetleri. Sağlıkla uğraşmak zordur. Ama unutmayın ki, sonuçta sağlık hizmetleri kutsal hizmetlerdir. Mutlaka bir manevi karşılığı da vardır. O yüzden içiniz ferah olsun. Çektiğiniz sıkıntıların maddi ve manevi sonuçları mutlaka olacaktır” diye konuştu.


Konuşmalarının ardından dönem birincisi Gülsüm Altınbaş, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:18
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çocuklar için yaptığı eser 500 bin liraya alıcı buldu
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine..
    2. Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün..
    3. Keşan Belediyesinin çöp kamyonları..
    4. İntihara teşebbüs eden şahıs, eşarp..
    5. Balık tutarken baraja düşen vatandaş..
    6. Kaymakam Sağlam, ’Muhtar başkanları’..
    7. Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi:..
    8. Hakkari'de kırsal alanda 10 kilogram..
    9. Çatıda mahsur kalan baykuş yavruları..
    10. ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava
    11. Büyükşehirden asılsız haberler ve..
    12. Tahir Babaoğlu İnegölspor’da
    13. Ergenekon hakiminin FETÖ’den..
    14. Şanlıurfa’ya şanlı ünvanı verilişinin..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi..
    16. Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt
    17. Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı
    18. Nijeryalı çocuk satılmaktan yüzündeki..
    19. TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yargı..
    20. Mezuniyette beyaz önlüğünü giydiren..
    21. Trabzon'daki şiddetli yağış
    22. Bakan Varank İstanbul'da
    23. Şort ve parmak arası terlikle yangın..
    24. Arsaları tarlaya çevrilen emlakçılar..
    25. Çan’da tayini çıkan savcı ve hakimlere..
    26. Muhammed Mehdi el-Halisi: Mursi..
    27. Takla atan otomobil hurdaya döndü: 3..
    28. Polatlı’da Muhammed Mursi ve..
    29. "Adalet Camisi" ibadete açıldı
    30. "Kızılelma ile ilgili karar yerinde,..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap