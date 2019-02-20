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ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR Alan Sorunları’ Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kulübü tarafından ’Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR Alan Sorunlar’ konulu konferans düzenlendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR Alan Sorunları’ Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kulübü tarafından ’Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı PDR Alan Sorunlar’ konulu konferans düzenlendi.


Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, TBMM 26. Dönem Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Türk PDR Genel Başkanı ve Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şahin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Konferansın ilk konuşmacısı Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Hamurcu, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. TBMM 26. Dönem Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu da, “PDR’nin sorunlarını çözmeye yönelik epey bir çaba sarf ettik. Bu arada derneğimiz her zaman yanımızdaydı. Önceki yönetimle de birlikte de çalışmıştık. Sağ olsun şimdi Cengiz Şahin hocamla da birlikte bütün sorunlarınızın üstesinden gelmek için uğraşıyoruz. Bu süreçte sizin de bildiğiniz gibi ASDEP projesinin alımı sağlandı. Yönetmelik için çok uğraştık. O an için bir çözüme ulaşamadık. Ama şimdi büyük bir avantaj olarak görüyorum ki, bizim Milli Eğitim Bakanımız da PDR ci. Bunu da büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Yine bunun dışında alan dışı atamaları durdurduk. O konuda sıkıntımız vardı. Ve çok değer verdiğimiz bir proje Ruh Sağlığı Yasasını hazırladık. Ruh Sağlığı Yasası, gerçekten toplumumuz, milletimiz ve vatanımız için çok önemlidir” diye konuştu.


Türk PDR Genel Başkanı ve Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şahin ise, PDR Derneği’nin faaliyetleri ve Türkiye’de PDR’nin durumu hakkında bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
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