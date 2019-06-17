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ERÜ Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 10.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:30
ERÜ Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 10. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 65 öğrenci mezun oldu.


Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ile çok sayıda fakülte dekanı yüksekokul müdürü, akademisyen ve öğrenci katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, fakülte olarak 10. dönem mezunlarını vermekten mutlu olduklarını söyledi. Prof. Dr. Narin, “Sizler fakültemizde etik değerlere, meslektaşlarına ve hastalarına karşı saygılı, mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, toplum sorunlarına duyarlı eczacılar olarak yetiştiniz. Mesleğinizi bu ilkeler ışığında, biraz sonra edeceğiniz yemine uygun olarak icra ediniz. Ömür boyu öğrenin ve kendinizi sürekli geliştiriniz. Türkiye’nin 11 araştırma üniversitesinden birisi olan Erciyes Üniversitesi mensubu olduğunuzu unutmayınız ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olma gurunu her zaman yaşayınız. Değerli velilerimiz sizleri de tebrik ediyorum. Bize 5 yıl önce emanet ettiğiniz en kıymetli varlıklarınızı, donanımlı eczacılar olarak sizlere teslim ediyoruz. Her zaman evlatlarınızın yanında yer aldınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Evlatlarınızla nice mutlulukları yaşamanızı diliyorum” dedi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise eczacılık mesleğinin önemine dikkat çekti. Rektör Çalış, “Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ana unsurlardan biri olan eczacılık mesleği büyük öneme sahiptir. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi de, bu bilinç ve sorumlulukla öğrencileri yetiştirirken çağdaş bilimin bütün gereklerinden faydalanmakta ve yeniliği, araştırmayı ve geliştirmeyi her zaman ön planda tutmaktadır. Bu bağlamda, Eczacılık Eğitimi ProgramlarınıDeğerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından akredite edilmiş önde gelen fakültelerimizden biridir. Üniversitemiz bünyesindeki İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eczacılık Fakültesi ve diğer paydaş birimlerin, işbirliği halinde milli ilaç üretimi ve buluşlarına yönelik çalışmalara hız vermesi için çaba sarf etmekteyiz. Sağlıkta ve özellikle ilaçta dışa bağımlılığımızı yerli buluş ve yerli üretim ilaçlarla en azca indirgemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunu da eczacılık fakültemizin bilimsel araştırmacı kadrosu ve siz değerli mezunlarımızla başaracağız. Uzun bir eğitim maratonunu başarıyla tamamlayarak bugün mezun oluyorsunuz. Ama sizin için asıl hayat şimdi başlıyor. Sizlerden, ailenizin, toplumun ve ülkemizin beklentisi değerli hocalarınızdan aldığınız ilmin ışığında insanlığa ve ülkemize en iyi şekilde hizmet vermek olacaktır. Çocuklarınızı büyütüp bu yaşa getirdiniz ve şimdi üniversiteden mezun etmenin sevinç ve gururunu yaşıyorsunuz. Evlatlarımızın ülkemizin sayılı üniversitelerinden birisi olan Erciyes Üniversitesi’nin başarılı bir fakültesinden mezun olduğunu ve iyi bir eğitim aldığını söyleyebilirim. Ama mezuniyetle her şeyi bitmiş saymayınız. Çocuklarınızın desteğe bundan sonraki yaşamlarında da ihtiyaçları olacak. Ve sizlerin devam ettireceği değerli desteklerinizle çocuklarınız kendilerine güven duygusunu geliştirerek, size, topluma, ülkesine, vatanına ve milletine daha çok fayda sağlayacaktır” diye konuştu.


Konuşmaların ardından mezun öğrenciler eczacı yemini etti. Mezuniyet töreni, fakülte birincisi Zeynep Demir’in mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:30
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