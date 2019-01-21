Ertuğrul'un başı büyük dertte! Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. sezon 132. bölümü 23 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir?

Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak? Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak?

Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 23 Ocak Çarşamba Saat 20.00’de TRT 1’de

KÜNYE

Yapım: Tekden Film

Yapımcı:Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım:Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Metin Günay

Senaryo:Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Serdar Özönalan

Oyuncular:Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral,Didem Balçın,Cengiz Coşkun,Nurettin Sönmez,Ali Ersan Duru,Kayra Şenocak,Burçin Abdullah,Uğur Karabulut,Rümeysa Arslan,Arif Diren,Muhammed Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu,Celal Al,Hakan Serim,Edip Zeydan,Melikşah Özen,Oğuzhan Yarımay,Ali Buhara Mete,Orçun İynemli,Şafak Başkaya,Aytek Şayan,Halit Özgür Sarı,Ali Savaşçı,Çağla Naz Kargı,Enes Göçmen,Muhammed Emre Kaya,Armağan Oğuz,Kimya Gökçe Aytaç,Koray Şahinbaş,Aysun Demir,Esra Balıkçı,Beyzanur Mete ve Ayberk Pekcan