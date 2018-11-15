Diriliş Ertuğrul son 124. bölüm Ertuğrul, Dragos’u bulabilecek mi?

TRT 1’in en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul son 124. Bölümde yine yer yerinden oynayacak. Ertuğrul, İlbilge’nin Umur Bey’in kızı olduğunu Gündüz’den öğrenir. Dragos’un Türkmen obalarını birbirine düşürme planı işe yarar ve İlbilge, kendi askerlerini Gündüz’ün öldürdüğüne inanır ve bunu kullanır. Gündüz ise ormanda kiminle buluştuğu hakikatini bir türlü kimseye söyleyemez. Diriliş Ertuğrul 124. Bölümde yine Ertuğrul’a tuzaklar kuruluyor. Peki Ertuğrul, kendisi ve oğullarına kurulan bu tuzaklardan kurtulabilecek mi?

Gündüz, kendisini suçlayan İlgilge için babası Ertuğrul’a, “Meğer bize yalan söyledi baba. Umuroğullarından mış. Son yokken obamıza baskın verdi.” der.

Hakikat karşısında Ertuğrul Diriliş Ertuğrul 124. Bölümde neler yapacak?

Ertuğrul, ise Umuroğulları askerlerinin saldırıya uğramasından sorumlu tutulan Gündüz’e olay günü nerede olduğunu sorar. İlbilge ise Gündüz’e duyduğu öfkeyi daha da körükleyerek, “Nereden geldiğini söyleyemeyen bu yalancıya mı inanmamı mı beklersin.” diyerek Gündüz’ü suçlamaya devam eder. Ertuğrul’da, Gündüz’ü zindana atılması için talimat verir.

Gündüz, babasının bu davranışı karşısında isyan edip, “Yanlış yaparsın baba” diyerek haksızlığa uğradığını anlatmak ister. Osman ve Savcı, yine ava gider. Ancak bu kez de hain tuzağın hedefi olur.

Osman ve Savcı’nın ava gittiğini öğrenen Ertuğrul, hemen alpleri ile yola düşer. Osman ve Savcı’ya tuzak kuranlar, Savcı’yı yaralar. Savcı’nın yaralanması yine Dragos’un işine yarayacak.

Dragos, Savcı ve Osman’a saldıranların Umurbeyoğullarının askerleri olduğunu ortalığa yayılmasını söyler ve “Soğut çok karışacak. Biz de bu karışıklıktan her yeri ele geçireceğiz” diyerek kirli planının işe yarayacağına inanır. Ertuğrul, ise bütün kirli planların arkasındaki ismin Dragos olduğunu öğrenir ve “Dragos’u bulmadıkça bize gözümüzü kırpmak dahi yoktur” diyerek Dragos’un ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serer.

Peki Savcı öldü mü? Gündüz ile İlbilge arasındaki çekişme ne kadar sürecek? Ertuğrul, Dragos’u bulabilecek mi? Diriliş Ertuğrul son bölüm olan 124. bölüm 21 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'da ekranlarda olacak.