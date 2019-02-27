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TRT 1 Diriliş Ertuğrul 137.bölüm fragmanı! Ertuğrul'dan flaş savaş hamlesi...

TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul yine nefes kesen bir bölüm ile geliyor. TRT 1 ekranlarının rekor kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 137.bölüm fragmanı yayınlandı. Ertuğrul Bey'in Moğollar ile gireceği savaş öncesi yaşanan gelişmeler yine çok konuşulacak.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:49

Diriliş Ertuğrul 137.bölümü Diriliş Ertuğrul 27 Şubat çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. "Son zırh, son pusat, son alp kalana dek mücadelemiz devam edecek ümitlerimiz tükenmeyecektir İnşallah. Adaletle mamur ettiğimiz bu toprakları kimsenin zulümle kirletmesine müsaade etmem" diyen Ertuğrul Bey, Alıncak'ın karşısına çıkıyor. Nefes kesecek savaş sahneleriyle dolu bir bölüm ile gelen Diriliş Ertuğrul 137.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? 

Diriliş Ertuğrul'un 137. bölümü

Moğolların hain planları sonucunda Kayı obasını basan Alıncak, Osman’ı kaçırmıştı. Ertuğrul Bey ise İlbilge ve kurduğu oyunla Komutan Alıncak’tan gizlice bilgiler toplarak Osman’ın yerini bulmuş ve onu kurtarmıştı. Alıncak ise Osman’ın kaçırıldığından habersiz olduğundan Ertuğrul’a hanlı pazarda hain bir tuzak kurmuştu.

Ertuğrul Bey ise kurulan bu tuzağı fark edip, Alıncak’ın ondan istediği gizli sanığın içini boşaltmış Artuk Bey’in de planıyla hanlı pazarda Alıncak ve adamlarını gafil avlamıştı. Elinde koz olarak kullanacağı bir şey bulamayan Alıncak, Ertuğrul Bey’in kaybolan vergileri geri getireceğini söylemesiyle Ertuğrul Bey’e obasını geri vermiş ve yeniden anlaşmak zorunda kalmıştı.
 
Obada ise Moğolların gölgesinde hüküm sürdüren Sırma, Selcan Hatun’u öldürmek için hançerini çekmişti. Kendini savunan Selcan Hatun ise hançeri Sırma’ya saplamıştı. Peki Sırma yaşayabilecek mi? Bu meseleyi duyan Beybolat Bey ne yapacak? İlbilge’nin yardımıyla zindandan kaçan Süleyman’ın akıbeti ne olacak? İşte bu soruların cevabı bugün belli olacak.

 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:49
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  • AbdullahAbdullah44 dk önce
    Bir bölümde de iyilik, sevgi işleyin. Savaş, savaş nereye kadar.

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