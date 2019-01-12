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Diriliş Ertuğrul'da seyirciyi ekrana kilitleyecek şoke eden plan!

TRT1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin 131. yeni bölümde Ertuğrul Bey'in yaptığı anlaşma herkesi şaşırtıyor. Fakat Ertuğrul Bey'in Dragos'la yaptığı anlaşma için kullandığı 'Yaptığım anlaşma şimdi onlara yarar, sonra bana yarayacak' sözleri dikkat çekiyor.

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:39

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümü 16 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Ertuğrul Bey, Dragos'a şoke eden plan

Geçen hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümünde Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. İlbilge Hatun'u kurduğu muhteşem plan ile kaleden çıkartmayı başaran Ertuğrul Bey, Dragos'a karşı yeni bir oyun daha oynuyor

Dragos'la yaptığı anlaşma yankı uyandıran oba beyi, intikam için büyük planlar kurmaya hazırlanmaktadır. Akrabalık ilişkisi ile gücün artması taraftarı olan oba beyi, kız isteme merasiminde yer almıştır.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.

Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 131.bölüm 2.fragmanı yayınlandı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:39
  1. Konya
  2. diriliş: ertuğrul
  3. Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm izle
  4. Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm 2. fragmanı
  5. Engin Altan Düzyatan
  6. Hülya Darcan
  7. Barış Bağcı
  8. Hande Soral
  9. Didem Balçan
  10. Ali Ersan Duru
  11. Öykü Çelik

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