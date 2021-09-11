Ertuğrul Soysal nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu? Ertuğrul Soysal kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımıcısı Ertuğrul Soysal hayatı, özgeçmişi, biyografisi…

Ertuğrul Soysal kimdir?

Ertuğrul Soysal, 3 Mayıs 1963'te Yozgat Sorgun'da doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Ganime'dir. Tıp Doktoru; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz hastalıkları cerrahisi uzmanı oldu.

Yozgat Çekerek İlçesinde Hastane Başhekimliği ve Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. Özel bir şirkette iki yıl Genel Müdür olarak görev yaptı. Adıyaman Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa'da özel bir hastane ile Özel Şifa Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 24.Yozgat Yozgat Ak Parti Milletvekili olarak görev yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Soysal, evli ve 3 çocuk babasıdır.