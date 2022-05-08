Ertuğrul Özkök itiraf etti! 'Business Class’ta uçtum'

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumlu olduğu şehri terk ederek gerçekleştirdiği Karadeniz turu tartışılmaya devam ediyor.

CHP'li İmamoğlu'nun Karadeniz tutundaki temaslarını takip eden Tele 1 muhabiri Engin Açar, İBB'nin gazeteciler arasındaki ayrımcılık yaptığını yazmıştı.

"Yolculuk başlar başlamaz içinde bulunduğumuz ekipte ben ve bazı basın mensubu arkadaşlarımız inceden bir ayrımcılık seziyorduk." diyen Açar, "Bu düşünce bende Ertuğrul Özkök’ün 'Business Class' diye bilinen, özel ve daha konforlu bölümünde yolculuk yaptığını gördüğümde başladı. Kendi parasıyla mı o bölümden almıştı bileti bilmiyoruz, sormanın da ayıp olacağını düşünerek üzerine gitmedik, ama tablo hoş değildi." ifadelerini kullandı.

Ertuprul Özkök eşine göndermede bulunduğu Tansu'ya Mektuplar adlı köşesinde Açar'a cevap verdi.

Özkök cevabında Business Class'ta uçtuğunu itiraf etti:

Muhabir arkadaşımız diyor ki, "Ertuğrul Özkök Trabzon’a uçakta Business Class’ta uçtu. Bizlerse ekonomideydik."

VIP salonlarını sevmem zaten oraya girme hakkım da yok. Normal bilet aldığım zaman VIP salonunu kullanırım. Ama bu defa onu da kullanmadım, iç hatlar gidişten geçtim.

Doğrudur. Business Class’ta uçtum. Koltuk numaram 4B’ydi…

Elimde küçük valizimle indim ve Türk Havayolları’nın Business Class yolcuları terminale götürdüğü özel araca binmeyip ekonomi yolcuları ile birlikte normal geliş salonuna gittim.