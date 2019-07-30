Ertuğrul Özkök: Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı'dan fena bir dayak yemiş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Ahmet Hakan ile TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile arasını düzelttiğini, geçen hafta sonu onun misafiri olduğunu söyledi.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "Dört yıl seçim yoksa gerçeğe dönme zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısında köşe komşusu Ahmet Hakan ile TV8'in sahibi Acun Ilıcalı arasında yaşanan yeni bir gelişmeyi okurlarına aktardı.

"Acun’la arasını düzelten Ahmet Hakan hafta sonu Alaçatı’da onun misafiriydi" diyen Özkök, şöyle devam etti:

"Kulağıma geldiğine göre teknede ve evde yapılan iki ayrı tavla partisinde Ahmet Hakan, birçok ünlü seyircinin önünde Acun’dan fena bir dayak yemiş.

Alaçatı kulislerinde söylenen söz şuydu: 'Burası Alaçatı, buradan çıkış yok. Öyle ben patronları yenerim cakası burada sökmez.'

Ben anlatılanların yalancısıyım."