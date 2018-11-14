THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul 123. bölümünde neler olacak? Ertuğrul obasını hainlerden kurtaracak mı?

Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Moğulların’ın oyunlarını tek tek bozmaya devam ederken, Kayı Obası’nda ise işler iyice karışıyor. Ertuğrul ve obasından bilgi toplayıp babasına ileten İlbilge’nin hainliğini artık obadaki herkes anlar. Güzdüz ve Osman, İlbilge’nin tuzaklarına karşı harakete geçer. Ertuğrul Bey ise Konya’da kendisine verilen gizli görevin peşindedir. Peki Diriliş Ertuğrul 123. Bölümünde neler yaşanacak?

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:37

Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Moğulların’ın oyunlarını tek tek bozmaya devam ederken, Kayı Obası’nda ise işler iyice karışıyor. Ertuğrul ve obasından bilgi toplayıp babasına ileten İlbilge’nin hainliğini artık obadaki herkes anlar. Güzdüz ve Osman, İlbilge’nin tuzaklarına karşı harakete geçer. Ertuğrul Bey ise Konya’da kendisine verilen gizli görevin peşindedir. Peki Diriliş Ertuğrul 123. Bölümünde neler yaşanacak?

Emir Bahattin, Ertuğrul Bey’e “Bundan gayri vergileri sen değil Umur Bey toplayacak. Söğüt’e yerleşecek." diyerek Ertuğrul Bey'e göz dağı vermek ister. Ertuğrul Bey de "Uçlarda büyüyen gücümüz onların gözünü korkutur.” der.

Dragos ise Kayı Obası ile Umuroğulları Beyliğini karşı karşıya getirmenin peşinde. Dragos, “Umur Bey bilinmeyen bir cinayete kurban giderse neler olur bir düşün bakalım” diyerek kirli planını devreye sokar.

İlbilge ise hainliğini ortaya çıkaran Gündüz’le baş edemeyeceğini anlayarak, “Kan dökmekten çekinmeyeceğiz.” deyip Kayı Obasına kin kusar.

Osman ve Savcı ise yine avlanmaya gider. Ancak hem Osman hem de Savcı tuzağa düşer. Peki Osman ve Savcı kendilerine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi?

 

Ertuğrul zalimlere meydan okuyor

Ertuğrul ise “Anadolu’daki her karış toprağın altında yatan şehitlerin yüzü suyu hürmetine devletimizi kuracağız” diyerek tüm zalimlere meydan okuyor. Diriliş Ertuğrul bu akşam saat 21:00'da TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:37
  1. Konya
  2. diriliş ertuğrul son bölüm izle
  3. diriliş ertuğrul 123. bölüm neler olacak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'da kriz! Hükümet kurulamadı, tekrar seçim...
    1. Avrupa'da kriz! Hükümet kurulamadı,..
    2. Motosiklet hırsızlarına operasyon: 14..
    3. Sınır ötesine hava harekatı: 4..
    4. Kimi su içse yarar, kimi tencereyi..
    5. Hamas Sözcüsü Zuhri: Liberman'ın..
    6. 1. Lig ekibine transfer yasağı getirildi
    7. 'ABD'de Halkbank'a açılmış dava yok'
    8. 10 maç ceza alan Fatih Terim'in..
    9. Dalgıçlar gözlerine inanamadı!..
    10. Filistin'den Çekya Dışişleri Bakanı'na..
    11. Bir köy Müslüman oldu!
    12. FETÖ'nün Konya "Meram Eyalet İmamı"..
    13. Yaralı atı kurtarmak için seferber..
    14. Ali Koç'tan "HeForShe" açıklaması!
    15. Fransa'dan Trump'a şok tepki!
    16. Akıl almaz sözler: Abdesti su ile..
    17. Hakkari Valiliğinden İHA açıklaması:..
    18. Einstein'in kız kardeşine mektubu, 40..
    19. Hurma şekeri yapmak ister misiniz?
    20. Kamyon ile TIR çarpıştı! Yaralılar var
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı
    Melih Gökçek 'Desteklerim' dedi isim verdi: Ben olmayacaksam o olmalı