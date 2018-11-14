Diriliş Ertuğrul 123. bölümünde neler olacak? Ertuğrul obasını hainlerden kurtaracak mı?

Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Moğulların’ın oyunlarını tek tek bozmaya devam ederken, Kayı Obası’nda ise işler iyice karışıyor. Ertuğrul ve obasından bilgi toplayıp babasına ileten İlbilge’nin hainliğini artık obadaki herkes anlar. Güzdüz ve Osman, İlbilge’nin tuzaklarına karşı harakete geçer. Ertuğrul Bey ise Konya’da kendisine verilen gizli görevin peşindedir. Peki Diriliş Ertuğrul 123. Bölümünde neler yaşanacak?

Emir Bahattin, Ertuğrul Bey’e “Bundan gayri vergileri sen değil Umur Bey toplayacak. Söğüt’e yerleşecek." diyerek Ertuğrul Bey'e göz dağı vermek ister. Ertuğrul Bey de "Uçlarda büyüyen gücümüz onların gözünü korkutur.” der.

Dragos ise Kayı Obası ile Umuroğulları Beyliğini karşı karşıya getirmenin peşinde. Dragos, “Umur Bey bilinmeyen bir cinayete kurban giderse neler olur bir düşün bakalım” diyerek kirli planını devreye sokar.

İlbilge ise hainliğini ortaya çıkaran Gündüz’le baş edemeyeceğini anlayarak, “Kan dökmekten çekinmeyeceğiz.” deyip Kayı Obasına kin kusar.

Osman ve Savcı ise yine avlanmaya gider. Ancak hem Osman hem de Savcı tuzağa düşer. Peki Osman ve Savcı kendilerine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi?

Ertuğrul zalimlere meydan okuyor

Ertuğrul ise “Anadolu’daki her karış toprağın altında yatan şehitlerin yüzü suyu hürmetine devletimizi kuracağız” diyerek tüm zalimlere meydan okuyor. Diriliş Ertuğrul bu akşam saat 21:00'da TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.