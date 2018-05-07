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Bomba iddia: Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı sızdı!

'Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:41
Bomba iddia: Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı sızdı!

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı.
 
DİRİLİŞ OSMAN GAZİ OLARAK DEVAM EDECEK

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.

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KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey'i kimin canlandıracağı belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf büyük ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:41
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  5. Engin Altan Düzyatan

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