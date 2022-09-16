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Aktüel Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan bahriyeliler unutulmadı!
Aktüel

Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan bahriyeliler unutulmadı!

16 Eylül 1890 yılında Türk-Japon dostluğunu geliştirmek için yola çıkan ve dönüş yolunda yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Firkateyni ve kazada şehit olan denizciler unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 15:27:00 -
Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan bahriyeliler unutulmadı!

YENİ AKİT  ANKARA

Konuyla alakalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “6 Eylül 1890 yılında Türk-Japon dostluğunu geliştirmek için yola çıkan dönüş yolunda yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan #ErtuğrulFırkateyni iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olarak hatırlanmaktadır. Kazada şehit olan denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı ise, “132 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul firkateynindeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

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