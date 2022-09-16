Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan bahriyeliler unutulmadı!
16 Eylül 1890 yılında Türk-Japon dostluğunu geliştirmek için yola çıkan ve dönüş yolunda yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Firkateyni ve kazada şehit olan denizciler unutulmadı.
YENİ AKİT ANKARA
Konuyla alakalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “6 Eylül 1890 yılında Türk-Japon dostluğunu geliştirmek için yola çıkan dönüş yolunda yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan #ErtuğrulFırkateyni iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olarak hatırlanmaktadır. Kazada şehit olan denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı ise, “132 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul firkateynindeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.