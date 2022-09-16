Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan bahriyeliler unutulmadı!

YENİ AKİT ANKARA

Konuyla alakalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “6 Eylül 1890 yılında Türk-Japon dostluğunu geliştirmek için yola çıkan dönüş yolunda yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan #ErtuğrulFırkateyni iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olarak hatırlanmaktadır. Kazada şehit olan denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı ise, “132 yıl önce Türk-Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul firkateynindeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.