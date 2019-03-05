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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e büyük şok!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni bölümüyle bomba gibi geliyor. Yine savaş sahnelerinin bol olduğu dizide Ertuğrul Bey'in savaş hamlesi izleyenlerin ekranlara kilitleyecek. Peki Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler olacak? İşte merak edilen detaylar...

05 Mart 2019 Salı 15:03
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e büyük şok!

Diriliş Ertuğrul 138.bölüm 2.fragmanı yine nefes kesti. "Burada atacağımız her adımı bin yıl sonrasını bin yurt ötesini düşünerek atacağız" diyen Ertuğrul yeni planlarını açıklıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 138.bölümünde neler olacak? 6 Mart çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yerini alacak olan Diriliş Ertuğrul'da "Zırhımız iman, pusatımız adalet, hedefimiz nizamı alemdir evelallah" diyen Ertuğrul Bey bu sözleriyle düşmanlarına korku salıyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve detaylı özeti.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? İşte tahminler...

Fragmanda göründüğü gibi Ertuğrul Bey, Keykavusu Moğollara vermiş ve Söğüt'ü geri almıştır. Fakat Ertuğrul Bey Keykavusu Moğolların elinde kurtaracaktır.

Peki Ertuğrul Bey Keykavusu aldıktan sonra Moğollar Söğüt'e yeniden saldıracak mı? İki ihtimal var;

Birinci ihtimal: Eğer Komutna Alıncak Cengiz Han'ın yasalarına bağlıysa önceden yaptığı anlaşmayı bozamayacaktır.

Diriliş Ertuğrul 138.bölüm

İkinci ihtimal: Keykavusun kaçırılmasını Berke Han'dan bilinecek ve Keykavusun Ertuğrul Bey'de olduğunu ispatlanamayacak.

Komutan Alıncak sır sandığını Hülagu Hana göndermiştir. Dragos, Ertuğrul Bey'in arkasından oyun kurarak sır sandığı Subutaydan almıştır. Dragos'un planı sandığın içinde ki bilgileri öğrenmek ve Moğollar'a altın karşılığında satmak olacaktır. Lakin Dragos işine yarar bilgileri bulamayacaktır.

Ertuğrul Bey'in saldırısında Keykavusu geri alacak, o cenkte Beybolat Bey'in en sadık Alp'i Yinal ölecektir. Komutan Alıncan ise hem Keykavusu hem de sandığı kaybetmesinden Beybolat'ı sorumlu tutacaktır. Baskılardan bunalan Beybolat Bey ise Ertuğrul Bey'in yeğeni Süleyman'ı kaçıracaktır.

Diriliş Ertuğrul 138 Bölüm

Diriliş Ertuğrul 138.bölüm özeti

Hülagü Han’ın Sultan Keykavus’u idam ederek Türk obalarına gözdağı vermek istemesi üzerine komutan Alıncak onu Hülagü Han’a götürerek gözüne girmeyi amaçlıyordu. Ertuğrul Bey ise bu planı bozarak Sultan Keykavus’u kaçırıp, Komutan Alıncak’a büyük bir darbe vurmuştu. Komutan Alıncak, Ertuğrul Bey’den şüphelenip Kayı obasını bassa da Ertuğrul Bey Moğollar’ın arasına soktuğu gizli casusu Mergen sayesinde, Sultan’ı Berke Han’ın kaçırdığına inandırmıştı

Selcan’ın kendisine attığı tokadı sindiremeyen Sırma, Selcan’a hançerle saldırmış fakat kendini savunmaya çalışan Selcan, Sırmay’ı yaralamıştı.

Bu olayı öğrenen Beybolat Bey, sinirinden deliye dönmüş, yargısız infaz yaparak Selcan’a kırbaç cezası vermek istemişti. Ertuğrul Bey ise son anda yetişip bu duruma engel olup Selcan’ı yeniden adil bir şekilde yargılayıp İlbilge’nin verdiği ifadeyle de suçsuz olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Ertuğrul Bey, Alıncak’a Moğollardan çalınan altınları verme sözüyle obasını geri almıştı. Alıncak’ın amacı ise altınları aldıktan sonra Ertuğrul Bey’i öldürmekti. Ertuğrul Bey bu oyunu anlayıp Komutan Alıncak’a yeni bir hamle yapmış ve onlardan kaçırdığı Sultan Keykavus’u onlara teslim edeceğini söylemişti. Komutan Alıncak da tüm itibarı bu meseleye bağlı olduğu için bu durumu mecburen kabul etmişti.

 

Diriliş Ertuğrul 138.bölüm

Peki, Ertuğrul Bey Sultan Keykavus’u Alıncak’a teslim edecek midir?

Selcan ve Sırma arasında yaşanan meselelerden sonra sular duracak mıdır? Söğüt’ü geri alan Ertuğrul Bey’i ne gibi gelişmeler beklemektedir? Ertuğrul Bey’in hamleleriyle köşeye sıkışan Komutan Alıncak’ın yeni hamlesi ne olacaktır? Obasını ve Söğüt’ü geri alan Ertuğrul Bey’e karşı Beybolat ne yapacaktır?

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:03
  1. TRT 1
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Diriliş Ertuğrul fragmanı
  4. diriliş ertuğrul 138.bölüm
  5. MEDYA Haberleri

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