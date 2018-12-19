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Ertuğrul Bey ile evlenecek mi? İlbilge Hatun tarihte kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde karşımıza çıkan İlbilge Hatun tarihte kimdir? Ertuğrul Gazi ile evleniyor mu?

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:16
Ertuğrul Bey ile evlenecek mi? İlbilge Hatun tarihte kimdir?

Tarihte İlbilge Hatun, Göktürk Devleti’nin Türk Kağanı Bilge Kağan'ın annesidir. Eşi Göktürk Devleti’ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan'dır. Diğer oğlu Kül Tegin'dir. Ertuğrul Bey zamanında yaşamamıştır.

Orhun Kitabeleri’nde İlteris Kağan’ın en büyük destek ve yardimcilarindan birinin eşi İlbilge Hatun oldugu belirtilmektedir. 683 yılında doğdu. Babası Göktürk Devleti´ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan, annesi İlbilge Hatun´dur. 8 yaşında babasını yitiren Bilge, 24 yıl boyunca Göktürk Devletikağanlığı yapan amcası Kapağan Kağan'ın elinde büyüdü. Bilge Kağan, amcası öldüğünde yerine geçen oğlu İnal´ı devirerek 32 yaşında Göktürk Devleti'nin başına geçti. Devletin yönetimini ele alan Bilge'nin ilk işi iyi bir yönetim oluşturmak oldu. Bunun için, ordunun başına 31 yaşındaki kardeşi Kül Tegin'i, vezirliğe de Tonyukuk'u getirdi. Bilge Kağan´ın en büyük hayali milletini yerleşik hayata geçirip onları şehirlerde oturtmak idi. Ama buna Vezir Tonyukuk karşı çıkarak, "Türkler, Çinlilerin yüzde biri kadar bile değildiler. Su ve otlak peşindedirler. Avcılık yaparlar. Belli bir yerleri yoktur ve savaşçıdırlar. Kendilerini güçlü görünce, orduları yürütürler. Güçsüz bulunca kaçarlar ve gizlenirler. Çinlilerin sayı üstünlüklerini böylece etkisiz kılarlar. Türkleri surlarla çevrili bir kentte toplarsanız ve bir kez Çin'e yenilirseniz, onların tutsağı olursunuz " dedi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:16
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