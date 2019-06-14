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Ertuğrul Açıkgöz SMMMO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23.

14 Haziran 2019 Cuma 13:41
Ertuğrul Açıkgöz SMMMO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23. Olağan Genel Kurulu öncesi Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz başkanlık için adaylığını açıkladı.


15-16 Haziran tarihinde Bilecik SMMMO binasında yapılacak 23. Olağan Genel Kurulu öncesi Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz adaylığı açıkladı. Açıkgöz, meslekte 32 yılı geride bıraktığını söyleyerek, "Odayı bugün geldiği noktadan daha da ileriye taşımak amacıyla bu göreve talibim. Odanın kuruluşundan bu yana oda başkanlığını yürüten ve kurullarında görev alan tüm meslektaşlarına yapmış oldukları fedakar çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Kurulduğu günden bu yana oda başkanlığımızı yürüten ve kurullarda yer alan arkadaşlarımızın maddi ve manevi fedakarlıklarıyla odamız ve mesleğimiz bu günlere gelmiştir. Bugün de fedakârlık yapma sırasının şahsımda olduğunu düşünerek bu göreve talip oldum. Pazar günü yapılacak seçimde meslek mensubu arkadaşlarımın bana bu görevi layık görmeleri halinde, mesaimin tamamını oda faaliyetlerine ayırarak, mesleki tecrübelerimden arkamızdan gelen genç meslektaşlarımızın da istifade etmeleri için gayret göstereceğim. Yönetim olarak meslektaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olacağız. Karşılaşacakları her türlü sorunda yanlarında bulunacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde çalışan, daima çözüm odaklı bir yönetim sergileyeceğiz. Her geçen gün değişen meslek mevzuatı ve gelişen teknolojik altyapılar özelinde odamız bünyesinde verilen eğitimlere ağırlık vereceğiz. İlimizde bulunan ve halihazırda odamız üyesi olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi mensubu hocalarımızın oda kurullarında görev almaları konusunda gereken hassasiyeti gösterip, üniversite camiasından oda mensuplarımızın istifade etmelerini sağlayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da odamızın hem Bilecik genelinde hem de ülkemiz çapında en etkin meslek odalarından biri olması için gayret göstereceğiz. Seçimin Bilecik’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meslektaşlarımı 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 23. Olağan Genel Kurulumuza katılmaya davet ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:41
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