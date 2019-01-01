Ertelenen talep satışa dönecek

2018 yılının ikinci yarısında büyüyen ekonominin kurdan kaynaklı dalgalanma sonucu aldığı hasarı hatırlatan Altan Elmas, “Eylül, ekim ve kasım ayları bunun yansımalarını gördük. Senenin sonunda tabloya bir bütün olarak baktığımızda ise konut satışlarında, küçük bir farkla da olsa başarılı bir sonuç elde edildi. Bu sürece hükümetin aldığı tedbirler ve uygulamaya soktuğu kararların da katkısı oldu. Tapu harcı ve KDV indiriminin yanı sıra yabancı alıcılara sağlanan imkânlar ile şirketlerin düzenlediği kampanyalar sektörde bir hareketliliğin yaşanmasına vesile oldu” dedi. Elmas, sektördeki genel tabloyu ve beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

Bu sonuç dikkate alınmalı

2018 satış rakamlarında belki bir rekor kırılamadı ama şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor: Toplam satışlarda ikinci el konutları bir tarafta tuttuğumuzda yeni konutların satış düzeyinde her hangi bir eksilme söz konusu olmamıştır. Ekonomik tabloya bakarak, birinci elde 651 bin adet konutun satılmasının bir başarı olduğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde İstanbul’da da birinci el satışlarda herhangi bir gerileme söz konusu olmamıştır.

Yeni dönemde ümitliyim

Alınan ekonomik tedbirlerle piyasanın oluşturduğu dengeleri yan yana koyduğumuzda 2019 yılına ümitle baktığımızı söyleyebilirim. En azından geçen seneye göre daha iyi geçecek bir yıl olmasını bekliyoruz. Tabi ki ilk ve ikinci çeyrekte zorluklarla karşılaşabiliriz. Bahar aylarıyla birlikte hem dengenin oluşması, hem kampanyalar hem de finans piyasasında sunulacak imkânlarla daha iyi bir noktaya gelineceğini düşünüyoruz. Hiçbir şey sonsuza kadar kötüye gitmez. Bana göre en zor günler geride kaldı. Zorlanacağımız bir yıldayız ama 2018’deki gibi bir yıl da yaşamayacağımızı düşünüyorum. En azından stoklar azalacak. Yeni ruhsat alımı olmadığı için bu yıl birçok firma için anahtar teslim ve satış odaklı geçecektir. Ayrıca inşaat maliyetlerin artması da tüketicileri hâlâ zam yapılmayan konutlara yönlendirecektir. 2019’u kâr–kazanç yerine sözlerimizi yerine getirme yılı olarak geçireceğiz.

Talep var ama erteleniyor

Altan Elmas, “Gayrimenkul sektörüne talep var ama erteleniyor. İnşaat sektörünün ekonomideki ağırlığını dikkate aldığımızda çark hiçbir zaman durmayacaktır. Yapı ruhsat izinlerinde büyük bir gerileme var. Yeni üretim yok ama birinci el satışlarında da bir gerileme yok. Bu durum, bizlere stokların eridiğini ve hatta sektörün arz-talep dengesinin bir ayar gördüğünü gösteriyor. Öte yandan; Türkiye’nin cazibe merkezi olma özelliğini koruması, yerli yatırımcıların fırsatları iyi takip etmesi, evlenecek olanların konuta olan ihtiyacı, yabancılara sunulan imkânları ve dolar cinsinden konuttaki ucuzluğu dikkate aldığımızda alanların kazanacağı bir dönemden geçtiğimizi söyleyebilirim. Artık piyasalarda oluşmaya başlayan denge taleplerin ertelenmeyeceği ve alıma geçileceği bir süreç başlayacaktır. Konutta geçici hevesle kazanç sağlamayı beklemekten ziyade 5 yıllık bir süreyi geçirmek gerekiyor. Beklentilerin çok yüksek olmaması gerekiyor” dedi.

Yabancılara yaradı

Elmas: “Son altı ay içinde döviz kuruna bağlı olarak yaşanılan dalgalanma, Türkiye’de konut sahibi olmak isteyen yabancılara çok iyi yaradı. Bunun da yansımalarını gördük. Özellikle gurbetçilerimiz doğan bu fırsattan iyi yararlandılar. Bu satışların firmaların nakit akışlarına olumlu etkisi de oldu” dedi.

Antalya çekim gücü oldu

“Yılbaşından önce başlattığımız ‘Altın Gibi Kampanya’ ilgi gördü” diyen Altan Elmas, “Kampanyamızı ocak ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Şirketlerin gayretleri vatandaşların talepleri ile örtüşünce bu noktada kazanan vatandaş olacaktır. Biz esnek kampanyalar sunuyoruz. İstanbul, Bursa ve Antalya projelerimizde sunduğumuz avantajlı seçenekler arasında faizsiz ve sabit taksitlendirmenin de yer alması yatırımcıları cezbetti. Bursa’da başarılı bir sonuç elde ettik. Yatırımcıların özellikle Antalya projesine gösterdiği ilgi de günden güne artıyor” ifadelerini kullandı.