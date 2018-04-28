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Erteleme alışkanlığını düzeltmenin yolları

Hepimizin sıklıkla yaptığı fakat farkında olmadığı alışkanlıktır erteleme alışkanlığı. Gün için de birçok şeyi erteleriz. Bu durum bir süre sonra alışkanlık haline getirdiğimiz bir davranış olarak çıkar karşımıza. Peki bu durumdan nasıl kurtuluruz? İşte cevabı:

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:50
Erteleme alışkanlığını düzeltmenin yolları

OLUMLU DÜŞÜNÜN

İşlere olumlu bir bakış açısıyla başlamak büyük bir değişiklik yapabilir. Bir görevi bitirmenin faydalarını düşünün. Örneğin, bazı zorlayıcı işleri başarıyla tamamlamak gelecekte kaydedilecek ilerlemeleri arttırabilir. Göreve, ne kadar zahmetli olduğuna odaklanmaktansa, yapılabileceğine inanır bir tavırla yaklaşmak başarı şansını da attıracaktır.

İŞLERİ İLERLETİN

Bazen bir işe başlamanın en zor yanı başlamaktır. Küçük de olsa işi ilerletecek bir harekette bulunmak durumu kolaylaştırabilir. Strateji olarak zor görünen bir iş üzerinde çalışmak için zaman tutmak denenebilir. Kısa zaman aralığı görevi daha az yıldırıcı gösterir ve o sürede kaydedilen ilerleme sonuca ulaşma mesafesini azaltır. Bu basit hareket kayda değer ilerlemeye giden bir başlangıç olabilir.

KÜÇÜK GÖREVLERİ SAPTAYIN

Karmaşık projeler ya da aktivitelerde, zorlu rakibinin etrafında iyi bir açılış yapmak için dönüp duran fakat hiçbir şey yapmamış olmakla kalan bir güreşçi gibi belirsizlikten kaynaklanan bir eğilim olabilir. Bütün işi oluşturan daha küçük görevleri tanımlamak bu engelin yıkılmasını sağlayabilir.

ÖDÜL VE SONUÇLAR BELİRLEYİN

Bazen başlaması gereken bir görev yerine seçilen aktivite daha eğlenceli ya da kolay olandır. Örneğin, büyük bir projenin ilk adımlarını atmak yerine acil olmayan bir işin yapılması gibi. Büyük projeyi bitirmek için belirlenen bir ödül projeye başlamada motivasyon sağlayabilir.

YOLUNUZDAN SAPMAYIN

Zorlayıcı bir görevden sapmanın birçok yolu vardır; acil olmayan e-maillere cevap vermek, iş arkadaşlarıyla iş dışı konularda uzun tartışmalara girmek, gereksiz yere telefon konuşmalarını uzatmak bunun örneklerindendir.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:50
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