Ertekin Ailesinin Mutlu Günü

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in büyük kızı Esra Tuğba ve Yusuf Albayrak İstanbul’da düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

İstanbul’da düzenlenen düğün törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önceki dönem bakanlarından Mustafa Elitaş, Egemen Bağış ve İdris Güllüce, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, düğün töreni sonrasında kendi sosyal medya hesabından düğüne katılanlara şu şekilde teşekkür etti:

Dün büyük kızım Esra Tuğba ile Yusuf’un nikah ve düğün merasiminde bizi yalnız bırakmayan ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan tüm büyüklerimize, dostlarımıza teşekkür ederim. Düğünümüze katılan önceki dönem bakanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a önceki dönem bakanlarımız Mustafa Elitaş, Eğemen Bağış ve İdris Güllüce’ye Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Fahri Kasırga’ya şükranlarımı sunarım. Nikahımıza katılamayıp çiçek ve telgraf yollayan Meclis Başkanımız Mustafa Şentop’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve kıymetli eşi Esra Albayrak hanımefendiye, Önceki dönem bakanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye, Önceki dönem bakanlarımız Taner Yıldız, Faruk Özak ve Osman Aşkın Bak’a, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak’a, Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak’a Milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunarım"