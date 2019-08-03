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Ersun Yanal'dan sözleşme yenilenmeyen Volkan Demirel'e sürpriz teklif

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, henüz sözleşme yenilenmeyen kaleci Volkan Demirel'e “Gel yardımcım ol” teklifi yaptı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:50
Ersun Yanal'dan sözleşme yenilenmeyen Volkan Demirel'e sürpriz teklif

Fenerbahçe'yle mukavelesi bittikten sonra halen sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel, kişisel çalışmalarına devam ederken tatilini de sürdürüyor. Tecrübeli kalecinin resmi sitedeki fotoğrafı ise kaldırılmadı. Bütün bunlar yaşanırken herkes Volkan’la yakın zamanda 1 yıllık yeni mukavele yapılmasını bekliyordu. Ancak oldukça ilginç gelişmeler yaşandı.

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe takımı dünü izinli geçirirken Teknik Direktör Ersun Yanal, Bodrum’a gitti. Ünlü tatil beldesinde Volkan Demirel ve Ersun Yanal baş başa uzun süre konuştu. Bu görüşmede tecrübeli kalecinin 1 yıl daha F.Bahçe’de forma giydikten sonra jübile yapmak istediğini belirttiği öğrenildi.

Sürpriz teklif

Yanal ise, “Gel benim yardımcım ol. Fenerbahçe’ye hizmete devam et” önerisini getirdi. Önümüzdeki günlerde Volkan’la ilgili karar verilecek. Tecrübeli fi le bekçisiyle mukavele yapılsa bile maçlara çıkmaktan çok Yanal’a yardımcı olacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:50
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel
  3. Ersun Yanal

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