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Zenit maçı öncesi Ersun Yanal'dan flaş karar: Onu oynatmayacağım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında Zenit ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:30
Zenit maçı öncesi Ersun Yanal'dan flaş karar: Onu oynatmayacağım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında Zenit ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Takımın ilk 30 dakikalarda etkili olduğunu vurgulayan antrenör, "Sis yüzünden baya bir sorun yaşadık. 2-3 saat rötarla Rusya'ya geldik. Antrenmandan sonra iyice dinlenip maça hazır olacağız. İlk maçta oynadığımız 30 dakikalık bir iyi oyun oynadık. Son 7-8 maçtır bunu yapıyoruz zaten. 11'e 11 oynadığımız maçların 30 dakikası müthiş oynuyoruz. Bunu daha çok süreye yaymalıyız. Rakibimize çok pozisyon vermemiştik ilk maçta." diye konuştu.

stünlüğümüzü kabul ettirmek istiyoruz"

Zenit'in durumuyla ilgili görüşleri sorulan Yanal, "Zenit'in durumu belli, lig lideri. Ama uzun zamandır maç yapmıyorlar. Sakat oyuncuları var, bizde de var. İki takımın da gücü belli. İstanbul'da oynadığımız şekli burada oynamamak için bir sebep yok. Rakibimize üstünlüğümüzü kabul ettirmek istiyoruz." cevabını verdi.

"Seçim yaparken elimiz çok güçlü değildi"

UEFA kadrosuyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Üç oyuncu ilave etmemiz gerektiğinde stoper sayımızda sorun vardı. Orta sahaya hamlede bulunmamız lazımdı. Seçim yaparken elimiz çok güçlü değildi. Daha çok çeşitliliği olan oyuncuları takıma katarak sorun yaşayabileceğimiz yerleri kapatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

"Slimani'yi oynatmayacağım"

Slimani'yi oynatmayacağını kaydeden Yanal, "Gücünü kanıtlamış iki stoperimiz var. Sadık ve Skrtel. Uzun zamandır oynamayan ama kalitesi belli olan Şener var. Bu maçları oynayabilecek oyuncu bunlar. Slimani'yi kullanmakta bazı tereddütlerimiz var, büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew ilk 11'de oynayacak. Forvet pozisyonuna alışık bir oyuncu. Valbuena sakat zaten, buraya gelmedi. Derbi maçına yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:30
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