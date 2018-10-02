Ersun Yanal'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!
Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Ersun Yanal, Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade etti. Yanal'ın Fenerbahçe için Kulübümüz' ifadesini kullanması taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.02 Ekim 2018 Salı 14:07
Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Ersun Yanal, "Comolli ile çalışmam" ya da Fenerbahçe hakkında "yakın çevresine" yaptığı iddia edilen açıklamaları yalanladı.
"Olmamıştır, olmayacaktır"
Fenerbahçe hakkında hiçbir açıklamada bulunmayacağını ifade eden Ersun Yanal, "Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir konuda sözlü ya da yazılı beyan ve açıklama olmamıştır, olmayacaktır" dedi. (Sporx)
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