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Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de Ersun Yanal kimdir, nerelidir?

Fenerbahçe'de Cocu'dan boşalan teknik direktör koltuğu doldu. Son dakika haberine göre Fenerbahçe kulübü Ersun Yanal'ı resmen duyurdu. Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığını Twetter hesabından son dakika olarak açıkladı. Fenerbahçe Twitter hesabından "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin Ersun Yanal" yazıldı. Peki Ersun Yanal kimdir, nerelidir? Ersun Yanal kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı?

14 Aralık 2018 Cuma 10:15
Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de Ersun Yanal kimdir, nerelidir?

Fenerbahçe'de Cocu'dan boşalan teknik direktör koltuğu doldu. Son dakika haberine göre Fenerbahçe kulübü Ersun Yanal'ı resmen duyurdu. Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığını Twetter hesabından son dakika olarak açıkladı. Fenerbahçe Twitter hesabından "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin Ersun Yanal" yazıldı. Peki Ersun Yanal kimdir, nerelidir? Ersun Yanal kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı?

Ersun Yanal kimdir?

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya geldi. 

3 yaşındayken ailesiyle birlikte Sarayköy'e yerleşen Ersun Yanal, ortaokuldaki eğitimini tamamladıktan sonra 1974 senesinde Denizli Endüstri Meslek Lisesi'nin Elektrik Bölümü'nde okumaya başladı. Lise mezuniyetinin ardından Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okumaya başlayan Yanal, burada 'Spor Yönetimi' üzerine eğitim gördü. 

Bir dönem amatör kulüplerde futbol oyanayan Yanal, Sarayköyspor, Nazillispor ve Aydınspor gibi takımlarda top koşturdu. Teknik direktörlük kariyerine ise 1990 senesinde, o dönem 3. ligde oynayan Sarayköyspor'da başladı. Kariyerindeki dönüm noktası ise 1996 senesinde Denizlispor teknik direktörlüğüne gelişi oldu.  Profesyonel teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar sırasıyla;

1996     :   Denizlispor

1997-98:   Yeni Salihlispor

1998-00:   Denizlispor

2000-02:   MKE Ankaragücü

2002-04:   Gençlerbirliği- 2003 ve 2004 senelerinde olmak üzere Türkiye Kupası İkinciliği

2004-05:   Türkiye

2005-07:   Manisaspor

2007-09:   Trabzonspor

2012-13:   Eskişehirspor

2013-14:   Fenerbahçe - Süper Lig Şampiyonluğu

2014-15:   Trabzonspor

2016- 17:  Trabzonspor 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:15
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