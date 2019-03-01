Ersun Yanal İslam Slimani'yi kadro dışı bıraktı Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İslam Slimani kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna Cezayirli forvet İslam Slimani'yi dahil etmedi. Sezon başı Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan Cezayirli forvet İslam Slimani, gösterdiği performans ve kaçırdığı gollerle hedefteki adam olmuştu. Sarı Lacivertli forma altında Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Slimani'ye Ersun Yanal'dan kötü haber geldi. Kadroya alınmadı Beşiktaş derbisinde 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Slimani, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmadı. Sezonun kalan kısmı için Yanal'ın planlarında yer almayan Slimani, iki gündür antrenmanlara da çıkmıyordu.

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