Ersun Yanal taraftara seslendi! 'Hep birlikte başaracağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Hep birlikte başaracağız"

Tecrübeli teknik adam ikinci yarı hazırlıklarının başlayacağı bugün, sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi. Yanal, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! #İnanFenerbahçe" notunu paylaştı.



Ersun Yanal'ın bu paylaşımı kısa sürede sarı lacivertli taraftarlardan büyük beğeni alırken, bir çok taraftar da Yanal'ın paylaşımına yorum yaptı.

Tarihinin en kötü lig sezonunu geçiren Fenerbahçe, ilk yarıyı 16 puanla 17.sırada tamamlamıştı.