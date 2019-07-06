0553 313 94 23

Ersun Yanal: "Fenerbahçe’nin hedefi her oynadığı kulvarda birinci olmaktır"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe’nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarda birinci olarak bitirmektir" dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:46
Ersun Yanal: "Fenerbahçe’nin hedefi her oynadığı kulvarda birinci olmaktır"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe’nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarda birinci olarak bitirmektir" dedi.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Topuk Yaylası’ndaki hazırlık süreciyle ilgili amaçlarını ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Genç oyunculardan kurulu bir kadro ile bu sezon hazırlıklara erken başladıklarını belirten Yanal, “U-19 takımı kampta bizlerle. Bu sene kapatılan U-21 takımından da oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın tamamı da U-19 takımında oynayacak durumda. Genç oyuncularımıza,A takımın ne olduğu, kim olduğuyla ilgili bir süreç yaşatıyoruz. Genç oyuncularımızla birlikte çalışıyoruz. Yine onların antrenmanlarını izliyoruz, gözlemliyoruz.Bazı antrenmanları onlarla yapıyoruz. A takım için şans doğabilecek oyuncuların da tespitini yaptığımız bir kamp dönemi yaşıyoruz. Uzun zamandır altyapıdan Türk futboluna oyuncu kazandıramadık, bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor.Gönül isterdi ki bir anda yıldız olarak parlatacağımız bir oyuncumuz olsun. Elbette yetenekli oyuncularımız var. İsim isim gitmektense onların belli bir zaman geçirmeleri ve hazırlık yapmaları gerekiyor" diye konuştu.



"Fenerbahçe’nin hedefi her oynadığı kulvarda birinci olmaktır"


Takımın hedefleri hakkında da konuşan Yanal, "Fenerbahçe’nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarda birinci olarak bitirmektir. Büyük hedefleri olan bir camiayız. Hem yetiştirip, hem yarışıp hem de sonuç almak zorundadır. Bugünkü gerçek bu.Geçen sene U-21 takımı ile 58 antrenman yaptık. Biz U-21 takımındaki oyuncularımızı antrenmanlarda fazlasıyla değerlendirdik. Geçen sene yaşadığımız olağanüstü sezonun stresi ve gerginliğiyle genç oyuncularımızla ilgili zaman zaman medya ve taraftardan talep doğdu. Son 20 yılda birçok genç oyuncuya dokundum. Hem yarışıp, hem de genç oyuncu oynatan bir teknik direktörüm. Bakıldığında rahatlıkla görülecek isimler de var. Genç oyuncuların yetiştirilip, kazandırılması bir süreç işi. Takımımızın pozisyon alma işi" şeklinde konuştu.



"Biz Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyoruz"


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulunun vizyonu önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Uzun yıllardır altyapıya yatırımın ne kadar eksik ve yetersiz olduğu ortadadır. Bu sadece Fenerbahçe’nin değil, Türk futbolunun bir sorunudur. Bunun da bir anda düzelecek bir mesela olmadığını biliyorum. Derin soluklu bir iş. Altyapıdaki oyuncuların oryantasyonlarına katkıda bulunmak ve onların rekabeti öğrenmeleri açısından önemli bir kamp yaşıyorlar. Bütün genç oyuncularımız takımda yer alacak diye bir durum yok. Şu anda elimizde hazır veya yıldız genç oyuncu var diye sorarsanız, biraz zaman ihtiyacımız var diyebilirim. Öncelikle iyi bir takım kurmak ve genç oyuncularımızı da adım adım o kadroya dahil etmek en doğru çözüm. Biz Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Devre arası ve hazırlık kamplarına gençleri dahil ediyoruz. Altyapıya değer veriyoruz, yönetimiyle teknik heyetiyle bir ekip anlayışı ile çalışıyoruz. Diğer A takım oyuncularına gelirsek, milli takımlarda olanlar var. Transfer yapmak istediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor. Biz de biliyoruz en kısa zamanda onlarla burada buluşup, hazırlıklarımızı tamamlayarak sezon sonunda arzu ettiğimiz hedefe ulaşacak bir birikimle sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yap
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin..
    2. Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli..
    3. Levent Vadisine turist akını
    4. Niğde’den Kilis’e “Biz Anadoluyuz "..
    5. Olympiakos, Brandon Paul’u kadrosuna..
    6. Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hava savunma..
    8. Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği..
    9. Manisa'da arıların soktuğu kadın..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir..
    11. Düğün günü kardeşini kaybetti
    12. Ali İhsan Karahasanoğlu siyasi..
    13. Şaşılık tedavisinde erken tanı önemli
    14. Çorlu ve Ergene OSBÜK’de temsil..
    15. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    16. Çin Exim Bank’ı Yuan’ın daha hızlı..
    17. Çocuklarda ishal nasıl geçer?
    18. Optimum, Yazar Meltem Güner’i konuk..
    19. Ordu’da yangın paniğe yol açtı
    20. Hindistan'dan vergi teşviki için..
    21. Suriye'deki engellilere kol kanat..
    22. Sarıgöl’de arı sokma vakaları: 1 ölü,..
    23. Hayır yemeğine katılan 22 kişi tavuklu..
    24. Yeğeninin kocasını, gözleri önünde..
    25. Kadıköy’de ragbi oyuncularının kum..
    26. Başsavcı Hasan Uğurlu Salihli’ye veda..
    27. İran'da "siyasi suç" tartışması
    28. CHP’nin kazanmasını “Erdoğan’ın sonu”..
    29. Kumluca’da motosiklet sürücülerine..
    30. Yılmaz: “Halkımıza hizmete..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!