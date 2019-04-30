Ersoy: “Boğulmalara karşı 7’den 70’e herkes yüzme öğrenmeli”

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, boğulma olaylarına karşı 7’den 70’e herkesin yüzme öğrenmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntı Ulusal Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda rip akıntısı olan bölgelerde boğulma vakalarının nasıl azaltılabileceği konusu ele alındı.

Burada açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Burada toplanma amacımız suda boğulmalar ve çeken akıntılar ulusal çalıştayı. Bu çalıştay AFAD tarafından düzenleniyor. Biz düzenleme kuruluna destek veren üniversitelerden birisiyiz. Ülkemizde yaklaşık her yıl bin kişi suda boğularak hayatını kaybediyor. Bu çok önemli bir rakam. Bunların bir kısmı da çeken akıntı sonucu hayatını kaybediyor. Çeken akıntı çok sinsi bir tehlike. Bu konuda halkımızın fazla bilgisi yok. Dolayısıyla denizlerde yüzerken aniden boğulma şansınız var. Akıntı sizi alıp aniden getirebilir. Dolayısıyla bunun nasıl ve hangi kıyılarda geliştiğini tehlikelerinin neler olduğunu bu tehlikelerden nasıl kurtulacağımızı ve bu sahillerimizle ilgili ulusal kurumlarımızdan kimlerin sorumlu olduğunu, kimlerin yetkili olduğunu, nasıl koordine olacağımızı, mevzuatlarda eksikler var mı? Bu mevzuatları nasıl düzeltebiliriz? Ölü sayılarını nasıl aşağıya çekebiliriz? Daha önemlisi genç nüfus olan çocuklarımızı nasıl kurtarabiliriz? Şöyle bir slogan var: Çocuğa sırtınızı döndüğünüz iki saniye uzun bir zamandır. Bu bakımdan ilkokullar başta olmak üzere tüm çocukların bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Ayrıca yediden yetmişe herkesin yüzme öğrenmesini arzu ediyoruz. Çünkü yüzme bilen insanın özgüveni yüksektir. Panikleme oranı daha düşüktür. Çeken akıntıdan nasıl kurtulacağını öğrendiği takdirde daha bilinçli olacaktır. Aksi takdirde bu akıntının özelliklerini bilmiyorsa kıyıya doğru yüzmeye çalışır ve yüzemez. Böyle durumda ise panikler ve boğulur. Gerçekleştirdiğimiz toplantı gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Çünkü Türkiye’nin tüm kurumları burada. İlk defa herkes birbirini tanıyor. Ve bazı konularda birbirimizi tanımadığımızın farkına vardık. Hatta bazı konularda da yetkiler üst üste biniyor. İşte bu konularda nasıl koordine olabiliriz? Nasıl organize olabiliriz? Bunlar konuşuyor. Bence bu toplantı gerçekten çok verimli bir toplantı oldu” dedi.

Çalıştaya AFAD Planma ve risk azaltma daire başkanı Yusuf Aysu, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Özcan, Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, kamu kurum müdürleri ve personeller katıldı.

Ayrıca çalıştayın 17 Haziran’da Sinop’ta da yapılacağı belirtildi.