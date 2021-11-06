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Biyografi Ersoy Aksoy kimdir? Ersoy Aksoy görevi
Biyografi

Ersoy Aksoy kimdir? Ersoy Aksoy görevi

Ersoy Aksoy kim? Resmi Gazete'de önemli atama kararları yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Maarif Müfettişliğine Ersoy Aksoy atandı. Peki, Ersoy Aksoy kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:48:00 -
Ersoy Aksoy kimdir? Ersoy Aksoy görevi

Ersoy Aksoy kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Ersoy Aksoy kim kariyeri?

Ersoy Aksoy kimdir? Ersoy Aksoy görevi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Maarif Müfettişliğine Ersoy Aksoy atandı. Ersoy Aksoy'un kariyerine ve eğitim hayatına ilişkin pek fazla bilgi bulunmuyor. Detaylı bilgiye ulaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı, yerine Metin Çakır getirildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevlerinden alındı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yaşar Koçak, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit Yentürk, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Akmanşen, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ergüven Aslan ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Züleyha Aldoğan getirildi.

Metin Çakır kimdir? Metin Çakır görevi?
Metin Çakır kimdir? Metin Çakır görevi?

Biyografi

Metin Çakır kimdir? Metin Çakır görevi?

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