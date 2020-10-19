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Biyografi Ersin Tatar kimdir? | Ersin Tatar biyografi
Biyografi

Ersin Tatar kimdir? | Ersin Tatar biyografi

KKTC Cumhurbaşkanı kim? KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ersin Tatar’ın kim olduğunu, hayatını araştırmaya başladı. İşte, Ersin Tatar’ın biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 00:39:00 -
Ersin Tatar kimdir? | Ersin Tatar biyografi

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçildi. Peki, Ersin Tatar kimdir?

Ersin Tatar kimdir? | Ersin Tatar biyografi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yaşamı, kariyeri, eğitim hayatı merak ediyor. Peki, Ersin Tatar kimdir?

Ersin Tatar 7 Eylül 1960'ta Lefkoşa'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini KKTC'de gören Tatar, 1974 Kıbrıs Harekatı'nın ardından Londra'da bulunan Forest School'da eğitimine devam etti. 1982 senesinde Ersin Tatar Cambridge Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına İngiltere'de başlayan Ersin Tatar Asil Nadir'in medyaya girmesiyle birlikte 1990'da Show Tv ve Cine5 kanallarının kurucu genel müdürlüğünü yaptı. Ersin Tatar 1992-2001 yılları arasında Show TV Genel Koordinatörlük görevini sürdürdü. Ayrıca Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı Kanal T'yi kurdu.

Tatar'ın siyasi kariyeri 2003 yılında başladı. 5 Mayıs 2009'da Ersin Tatar, KKTC Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Ersin Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayı'nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Ersin Tatar evli ve iki çocuk babasıdır.

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