  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Ersin Özince kimdir, nerelidir? Ersin Özince hayatı biyografisi özgeçmişi
Biyografi

Ersin Özince kimdir, nerelidir? Ersin Özince hayatı biyografisi özgeçmişi

Ersin Özince, 1976 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı İş Bankası’nda 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası genel müdürü olarak kariyeri yükseltmeyi başardı. Ersin Özince arama motoru Google üzerinde en çok arananlar listesinde yer almasıyla birlikte Ersin Özince’nin kim olduğu, nereli olduğu, ne iş yaptığı, kaç yaşında olduğu merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 09:02:00 -
Ersin Özince kimdir, nerelidir? Ersin Özince hayatı biyografisi özgeçmişi

İş Bankası eski Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki Ersin Özince kimdir, nerelidir? Ersin Özince ne iş yapmaktadır?

Ersin Özince kimdir?

1953 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinde doğan Ersin Özince, 67 yaşındadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Özince, 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Ersin Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atanmıştır. 31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özince 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 04 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Ersin Özince, 02.11.1998 - 31.05.2000, 03.06.2002 - 01.04.2011 tarihleri arasında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 17.04.2009 - 01.04.2011 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, 28.10.1998 - 14.04.2006, 01.04.2011-06.04.2017 yılları arasında ise T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 

Özince Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Tema Vakfı Mütevelliler Heyeti Üyesi ve 4 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti
Gündem

Fırat Tanış'ın paylaşımı tepki çekti

Muhalif çıkışlarıyla tanınan dizi oyuncusu Fırat Tanış'ın milyonlarca insanı etkileyen koronavirüse ilişkin sözleri tepki çekti...
'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!
Siyaset

'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ABD başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e kutlama mesajı i..
Düştüğünde bu ise, yükseldiğinde ne olur? ABD'yi zor günler bekliyor
Ekonomi

Düştüğünde bu ise, yükseldiğinde ne olur? ABD'yi zor günler bekliyor

Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi, Ekim sonu itibariyle ülkedeki toplam döviz rezervinin Eylül ayına göre yüzde 0.46 oranında düşerek, 3.128 ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay