Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu nereli kaç yaşında? Ersin Destanoğlu hangi takımda?
A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı. A Milli Takıma Ersin Destanoğlu, ilk kez kadroya davet edildi. Peki Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu nereli? Ersin Destanoğlu kaç yaşında? Ersin Destanoğlu nerede oynuyor? Ersin Destanoğlu hangi takımda? İşte Ersin Destanoğlu hayatı.
Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğdu. ErsinDestanoğlu, futbola 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında başladı. 1 sezon sonra Beşiktaş altyapı takımına geldi. 2013-2017 yılları arasında Beşiktaş altyapı takımında forma giyen Ersin, 8 Eylül 2017 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde 18 maça çıkan Destanoğlu, Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından Haziran 2020'de takımın birinci kalecisi oldu.
Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı. Türkiye U16, Türkiye U17, Türkiye U18 ve U19 ve Türkiye U21 milli takımlarında toplam 19 maçta forması giydi.