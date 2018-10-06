Ersin Beyaz kimdir? Ersin Beyaz Meral Akşener'in Başdanışmanı mı oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz'ın kendisinin başdanışmanı olacağını söylemesiyle birlikte Ersin Beyaz’ın kim olduğu merak ediliyor. Ersin Beyaz kimdir? Akşener’in Başdanışmanı olan Ersin Beyaz nereli ve kaç yaşında?

1977 Gümüşhane Şiran Günyüzü doğumlu, evli ve 3 çocuk babası.İlköğretimi Siyavuşpaşa ilkokulunda başlayan devamında ise Florya Tevfik Ercan Lisesinde ve Ercan Lisesi'sinde okudu. Haliç üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Beyazlar Grup yönetim kurulu üyesi.

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