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Ersin Beyaz kimdir? Ersin Beyaz Meral Akşener'in Başdanışmanı mı oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz'ın kendisinin başdanışmanı olacağını söylemesiyle birlikte Ersin Beyaz’ın kim olduğu merak ediliyor. Ersin Beyaz kimdir? Akşener’in Başdanışmanı olan Ersin Beyaz nereli ve kaç yaşında?

06 Ekim 2018 Cumartesi 16:33
Ersin Beyaz kimdir? Ersin Beyaz Meral Akşener'in Başdanışmanı mı oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz'ın kendisinin başdanışmanı olacağını söylemesiyle birlikte Ersin Beyaz’ın kim olduğu merak ediliyor. Ersin Beyaz kimdir? Akşener’in Başdanışmanı olan Ersin Beyaz nereli ve kaç yaşında?

1977 Gümüşhane Şiran Günyüzü doğumlu, evli ve 3 çocuk babası.İlköğretimi Siyavuşpaşa ilkokulunda başlayan devamında ise Florya Tevfik Ercan Lisesinde ve  Ercan Lisesi'sinde okudu. Haliç üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Beyazlar Grup yönetim kurulu üyesi.

Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbulİl Başkanı mı oldu?

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 16:33
  1. İstanbul
  2. Gümüşhane
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  5. Ersin Beyaz Meral Akşener'in Başdanışmanı oldu

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