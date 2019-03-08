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Milwaukee Bucks, sahasında Indiana Pacers'ı 117-98 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, ağırladığı Indiana Pacers'ı 117-98 yendi.

08 Mart 2019 Cuma 09:56
Milwaukee Bucks, sahasında Indiana Pacers'ı 117-98 mağlup etti

 Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, ağırladığı Indiana Pacers'ı 117-98 yendi.

NBA'e iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği müsabakada lider Milwaukee Bucks, sahasında Indiana Pacers'ı 117-98 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi.

Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı ev sahibi ekipte, Khris Middleton 27 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova da 9 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Konuk takımda ise Myles Turner 22 sayı, 17 ribauntla "double double" yaparken, Bojan Bogdanovic 17, Kyle O'Quinn 11 sayıyla maçı tamamladı.

Gecenin diğer mücadelesinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı uzatma sonunda 129-121 mağlup etti.

Thunder'da Russell Westbrook 37, Paul George 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Blazers'ta Damian Lillard'ın 51 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:56
  1. Ersan İlyasova
  2. Indiana Pacers
  3. Milwaukee Bucks
  4. NBA
  5. Oklahoma City Thunder
  6. Portland Trail Blazers

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