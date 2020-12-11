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Biyografi Ersan Saner kimdir? KKTC Başbakanı Ersan Saner hangi partiden?
Biyografi

Ersan Saner kimdir? KKTC Başbakanı Ersan Saner hangi partiden?

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı ve Başbakan Ersin Tatar’ın 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından sonra Ersan Saner KKTC’nin 36. hükümetin başbakanı oldu. Ersan Saner, UBP-YDP-DP koalisyon hükümetini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onaylamasından sonra kurdu. Peki Ersan Saner kimdir? KKTC Başbakanı Ersan Saner kaç yaşında? İşte Ersan Saner hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:42:00 - 2020-12-11 11:42:45
Ersan Saner kimdir? KKTC Başbakanı Ersan Saner hangi partiden?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte KKC’de hükümet yeniden şekillendi. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında kuruldu. Peki KKTC Başbakanı olan Ersan Saner kimdir?

2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Ersan Saner kimdir?

Ersan Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevini sürdürdü. 2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 

Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu ve 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçildi. 2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa Milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.

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