Ersan Aslan kimdir? Kırıkkale Üniversitesi RektörüProf. Dr. Ersan Aslan oldu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan atandı. Ersan Aslan kimdir? Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan nereli? Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan’ın biyografisi…

Prof. Dr. Ersan Aslan, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünden 1983’te mezun oldu. 1988’de Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu`na öğretim görevliliğine atandı. Prof. Dr. Ersan Aslan, 1992`de Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını, 1995`te de doktorasını tamamladı. 1998’de Kırıkkale Üniversitesi’nde Doçent, 2008’de de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesin`de Profesör unvanlarını alan Prof. Dr. Ersan Aslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de geçmişte yürüten Aslan, 6 Eylül 2018’de daha önce yardımcılığını yaptığı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün başına geçti.