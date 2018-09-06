0553 313 94 23

Ersan Aslan kimdir? Kırıkkale Üniversitesi RektörüProf. Dr. Ersan Aslan oldu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan atandı. Ersan Aslan kimdir? Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan nereli? Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan’ın biyografisi…

06 Eylül 2018 Perşembe 12:25
Ersan Aslan kimdir? Kırıkkale Üniversitesi RektörüProf. Dr. Ersan Aslan oldu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan atandı. Ersan Aslan kimdir? Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan nereli? Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan’ın biyografisi…

Prof. Dr. Ersan Aslan, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünden 1983’te mezun oldu. 1988’de Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu`na öğretim görevliliğine atandı. Prof. Dr. Ersan Aslan, 1992`de Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını, 1995`te de doktorasını tamamladı. 1998’de Kırıkkale Üniversitesi’nde Doçent, 2008’de de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesin`de Profesör unvanlarını alan Prof. Dr. Ersan Aslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de geçmişte yürüten Aslan, 6 Eylül 2018’de daha önce yardımcılığını yaptığı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün başına geçti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:25
  1. Kırıkkale
  2. Van
  3. Ankara
  4. ERSAN ASLAN
  5. ERSAN ASLAN AİLESİ
  6. ERSAN ASLAN BİYOGRAFİ
  7. ERSAN ASLAN DOĞDUĞU ŞEHİRER
  8. SAN ASLAN DOĞUM TARİHİ
  9. ERSAN ASLAN ESERLERİ
  10. ERSAN ASLAN HANGİ ZAMANDA YAŞADI
  11. ERSAN ASLAN KAÇ SENESİNDE DOĞDU
  12. ERSAN ASLAN KAÇ YILINDA DOĞDU
  13. ERSAN ASLAN KİM
  14. ERSAN ASLAN KİMDİR NEDİR
  15. ERSAN ASLAN KİMDİR?
  16. ERSAN ASLAN KİMLİĞİ
  17. ERSAN ASLAN KİTAPLARI
  18. ERSAN ASLAN NE ZAMAN DOĞDU
  19. ERSAN ASLAN NEREDE DOĞDU
  20. ERSAN ASLAN NERELİDİR
  21. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
  22. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERSAN ASLAN
  23. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERSAN ASLAN KİM
  24. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ERSAN ASLAN KİMDİR?
  25. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM
  26. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİMDİR?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Başkanı’ndan örnek davranış! Makam aracı yerine...
    1. Belediye Başkanı’ndan örnek davranış!..
    2. Çin'den İngiltere'ye kritik çağrı!..
    3. Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak,..
    4. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü..
    5. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakan..
    6. Mevlüt Çavuşoğlu: Gençlerden..
    7. Nazlı Ilıcak için müebbet hapis talebi
    8. Ersan Aslan Kırıkkale Üniversitesi..
    9. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    10. Sınırda askeri hareketlilik… Sevkiyat..
    11. ABD'den Golan Tepeleri'ndeki İsrail..
    12. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    13. TOKİ Dinar kura sonuçları!
    14. Bakan Gül'den Brunson açıklaması!
    15. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan okul..
    16. Tatlı dil, güler yüzle konuşmak..
    17. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den..
    18. "Gülen'in paralel yapılanmasına..
    19. Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
    20. Osman Dinçbaş Hazine ve Maliye Bakan..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar