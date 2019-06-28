Erozyon önleme sahasında yangın Konya'nın Karapınar ilçesinde Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü. Karapınar'daki Erozyon Önleme Sahası'nda yangın çıktı. Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Karapınar Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi işçileri müdahale etti. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.

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