Erol Saraçoğulları: “Hayvancılık sektörünün koruyucu hekimliğe yönlendirilmesi stratejik öneme sahip bir konudur”

Sinop genelinde yürütülen Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmaları ile ilgili olarak Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları açıklamalarda bulundu.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Hayvan sağlığının korunmasında; koruyucu hekimlik ucuz ve iyi sonuçlar veren bir çalışma biçimidir. Hayvancılık sektörünün koruyucu hekimliğe yönlendirilmesi stratejik öneme sahip bir konudur. Bu çerçevede, İl müdürlüğümüz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen programlar kapsamında 2019 Yılının ilk 5 ayında 95 bin 746büyükbaş hayvana şap aşısı, bin 373 büyükbaş hayvana şarbon aşısı, 5 bin 966 küçükbaş hayvana koyun keçi brusellozu aşısı, 8 bin 204küçükbaş hayvana koyun-keçi çiçek aşısı, 8 bin 845 küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı, bin 321 kedi köpek kuduz aşısı, 6 bin 856 büyükbaş hayvana sığır çiçeği (LSD) aşısı, 5 bin 219 buzağıya sığır brusellozu aşısı ve 100 bin 171 çeşitli türde hayvanlara sağlık tarama çalışmaları yapılmıştır" dedi.

İl Müdürü Saraçoğulları hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarının, çiftçilerin bilinçlenmesi ve personellerinin gayreti ile en etkin şekilde sürdürüldüğünü belirterek, yetiştiricilere bereketli ve bol kazançlı bir yıl temenni ederek, kolaylıklar dilemiştir.