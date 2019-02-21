0553 313 94 23

Erol Parlak konseri büyüledi

Ağrı’da Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:55
Erol Parlak konseri büyüledi

Ağrı’da Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, bir konser verdi.


Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen konsere Vali Süleyman Elban, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Öğretmenler Korosu”, yöresel türküleri seslendirdi. Daha sonra sahnede saz çalıp Neşet Ertaş’ın sevilen türkülerini seslendiren Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, izleyenleri adeta büyüledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:55
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özhaseki esnafa menemen yaptı, programa Ankaray ile gitti
    1. Özhaseki esnafa menemen yaptı,..
    2. Nijerya'da Lassa sıtmasından 10 kişi..
    3. Rona Yırcalı Lübnanlı bakanları..
    4. Haiti'de otomatik silahlarla yakalanan..
    5. Türk Kızılayından Kosovalı ailelere..
    6. Piyasalarda gün sonu
    7. Borsa günü yükselişle tamamladı
    8. Korkunç olay! İmam ve eşi ahırda ölü..
    9. Başkan Tokur’dan döner sermaye..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de (4)
    11. DSP’nin Ödemiş adayı adaylıktan çekildi
    12. Lice Belediyesi yolların bakım ve..
    13. Antalyaspor Vakfının başkanlığına Ali..
    14. Adana’da motosiklet kamyonete çarptı:..
    15. Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı:..
    16. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit..
    17. Cinayetten yargılanırken cinayete..
    18. Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya..
    19. İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl..
    20. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    21. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    23. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    24. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    25. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    26. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    27. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    28. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    29. Akhisarlı üreticileri rahatlatacak..
    30. Alanya’da dolu hayatı olumsuz etkiledi
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!