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Biyografi Erol Özvar kimdir? Erol Özvar nereli? Erol Özvar hangi görevde bulundu?
Biyografi

Erol Özvar kimdir? Erol Özvar nereli? Erol Özvar hangi görevde bulundu?

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Erol Özvar kimdir? Erol Özvar nereli? Erol Özvar hangi görevde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-07-30 07:42:00 - 2021-07-30 07:43:21
Erol Özvar kimdir? Erol Özvar nereli? Erol Özvar hangi görevde bulundu?

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Erol Özvar kimdir? Erol Özvar nereli? Erol Özvar hangi görevde bulundu?

Prof. Dr. Erol Özvar kimdir?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı. Evli olan Özvar'ın üç çocuğu bulunuyor.

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