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Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”

Erol Mütercimler, 15 Temmuz darbe girişiminin kasten başarısızlık üzerine kurgulanmış bir “deneme” hareketi olduğunu, 2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaş ile yüz yüze kalacağımızı iddia etti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:07

 yeniakit.com.tr  Daha önce doğru öngörülerde bulunduğunu iddia eden Erol Mütercimler, “Ortalığı karıştırmaya mı çalışıyor?” yorumlarına neden olan bir açıklama yaptı. Mütercimler, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının kasten başarısızlık üzerine kurgulandığını, Türkiye’nin iç savaşa sürüklenmek istendiğini öne sürdü.

Erol Mütercimler, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın konuğu oldu.

İÇ SAVAŞ İLE YÜZ YÜZE KALACAĞIZ

Mütercimler şöyle konuştu:

Bu başarısızlık üzerine kurgulanmış olan bir isyandır. Bu bir öncü, bunun arkası var. Bunun arkası, bu deprem 3 yıla yayılacak. 2019-2020 aralığı biz muhtemeldir ki çok ağır bir iç savaş ile yüz yüze kalacağız.

Bu bir öncüydü, bu bir denemeydi. “İç savaşa götürür müyüz” denemesiydi. Bazı tuzaklarına düştük, Tayyip bey de düştü tuzağa...

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:07
  1. Erol Mütercimler
  2. FETÖ
  3. darbe
  4. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • VUNIMOPVUNIMOP33 dk önce
    EROL ... KESINLIKLE SIYONISTLERE CALISIYOR GERISINI ARASTIRALIM BAKIN NELER CIKACAK .
  • iblis asgeriiblis asgeri26 dk önce
    iblis asgeri kime calisir
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş25 dk önce
    söyledikleri olabilir çünkü piç abd hala orta doğuda sınırlarımızda burnumuzun dibinde ve gitmiyor piç. eski tc yi arıyorlar sömürge tc olsun istiyorlar ve bir bahane arıyorlar. tc çok uyanık olmak zorunda. içimiz deki sinsi yahudi vede hıristiyanlara çok dikkat edin vede sıkıca denetleyin. bilhassa chpkk nın kurucuları hıristiyan vede bilhassa yahudileri çok sıkı takip edin. chpkk hıristiyanların partisidir
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