Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”

yeniakit.com.tr Daha önce doğru öngörülerde bulunduğunu iddia eden Erol Mütercimler, “Ortalığı karıştırmaya mı çalışıyor?” yorumlarına neden olan bir açıklama yaptı. Mütercimler, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının kasten başarısızlık üzerine kurgulandığını, Türkiye’nin iç savaşa sürüklenmek istendiğini öne sürdü.

Erol Mütercimler, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın konuğu oldu.

“İÇ SAVAŞ İLE YÜZ YÜZE KALACAĞIZ”

Mütercimler şöyle konuştu:

“Bu başarısızlık üzerine kurgulanmış olan bir isyandır. Bu bir öncü, bunun arkası var. Bunun arkası, bu deprem 3 yıla yayılacak. 2019-2020 aralığı biz muhtemeldir ki çok ağır bir iç savaş ile yüz yüze kalacağız.

Bu bir öncüydü, bu bir denemeydi. “İç savaşa götürür müyüz” denemesiydi. Bazı tuzaklarına düştük, Tayyip bey de düştü tuzağa...”