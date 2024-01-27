Erol Eroğlu kimdir? Erol Eroğlu nereli, kaç yaşında? Erol Eroğlu'nun biyografisi
Yerel seçimlere az bir zaman kalmasıyla birlikte İzmir'in Balçova ilçesindeki vatandaşlar çeşitli konularda daha fazla bilgi edinmek istiyor. İzmir'de yaşayan Erol Eroğlu'nun hayatı, siyasi kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...
1954 yılında Gümüşhane - Zigana'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Gümüşhane ve Trabzon'da tamamlamıştır. Erol Eroğlu İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanı oldu.