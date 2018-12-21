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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Hedefim Bundesliga

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Hedeflerimden biri Bundesliga'da çalışmak. Almanya ve Türkiye'den teklif gelirse yazı tura atacağım" diye konuştu.

21 Aralık 2018 Cuma 23:10
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: Hedefim Bundesliga

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, TRT Spor'daki Ajans Saati programında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den transfer teklifi gelmediğini açıklayan Bulut, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Fenerbahçe'nin gidişatı onların da ummadığı bir gidişat oldu. Hoca değişikliği yapıldı. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ama ilk hedefim Malatyaspor ile başarıya ulaşmak. Hedeflerimden biri Bundesliga'da çalışmak. Almanya ve Türkiye'den teklif gelirse yazı tura atacağım" dedi.

'Başka takıma gidecek oyuncudan verim alamam'

Transfer konusuna da değinen Bulut, "Yerine adam gelecekse her futbolcunun gidişine onay verebilirim. Sadık'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve ortada bazı iddialar var. Önümü görebilmek için bu konunun netleşmesini istiyorum. Başka takıma gidecek oyuncudan verim alamam. Başkanımızın görüşmesi gerekiyor. Tüm oyuncularımın hedefe odaklanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Lig hedeflerini aktaran Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk 6 içinde sezonu kapatmak istediklerini söyledi.

'Anadolu kulüplerine büyük faydası oluyor'

Video Yardımcı Hakem (VAR) hakkında ise deneyimli teknik adam, "VAR sisteminin gelişi, geçmişte yapılan hatalardan dolayı. VAR’da doğru karar verebilme şansınız var. Bence daha adaletli. Anadolu kulüplerine büyük faydası oluyor. Bize Göztepe maçında yaradığı gibi başka takımlara da yarıyor. Büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Herkes birbirine kafa tutabiliyor. Son sıradaki takım ilk sıradaki takımdan puan alabiliyor" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:10
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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