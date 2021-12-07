Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in mesleği, kariyeri kaç yaşında olduğu gibi bilgiler araştırılıyor. Peki, Erol Bilecik kim?

Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik mesleği nedir?

Nevres Erol Bilecik 26 Kasım 1962'de Antakya'da dünyaya geldi. Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Türk iş adamı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'sudur. Bilecik 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe SK başkanlığına gelen Ali Koç'un listesinde yer aldı. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkan yardımcısı olarak etkindir.

Bunlara ek olarak Erol Bilecik, Hatay’a sağladığı katkılardan ötürü 15 Temmuz 2010 tarihinde TBMM tarafından, illerde bireysel olarak halka karşılıksız hizmet etmeyi amaç edinmiş kişilere verilen Üstün Hizmet madalyası ile ödüllendirildi.

1987 yılında evlenen Erol Bilecik iki çocuk babasıdır.