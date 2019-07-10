Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol (82) bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde vefat etti.

Akyol için Muratpaşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Akyol’un yakınları ve sevenleri katıldı. Akyol’un ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Davut Çetin’in eşi Feray Çetin ve oğlu Mehmet Çetin’in yanı sıra, Akyol’un eşi Melahat Akyol, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB BaşkanıAdlıhan Dere ,OSB Başkanı Ali Bahar ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Akyol’un cenazesi Antalya Andızlı Mezarlığı’na defnedildi