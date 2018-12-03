THY- Euroleague
0553 313 94 23

Eroini suflenin içine gizlemişler

Denizli'de narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada suflenin içine gizlenmiş 77 gram eroin bulundu- Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:29
Eroini suflenin içine gizlemişler

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu nakledileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Antalya - Denizli kara yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Çako"yla yapılan aramada suflenin içine gizlenmiş 77 gram eroin bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 18 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, 16 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:29
  1. Denizli
  2. sufle
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'da inek eti protestosunda 2 kişi öldü
    1. Hindistan'da inek eti protestosunda 2..
    2. ÖSYM'nin sınavlarına 100 binin..
    3. Kerevizin faydaları nelerdir?
    4. Çiy nasıl oluşuyor?
    5. Arnold Schwarzenegger, Trump için..
    6. Hipoglisemi hakkında bunları biliyor..
    7. Ergen çocuğa yaklaşım nasıl olmalı?
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da
    9. Bebekleri yıkarken...
    10. Dudak çatlaklarına doğal çözümler…
    11. Demir eksikliğinin çocuğa olumsuz..
    12. MKE Ankaragücü'nde gözler kupaya..
    13. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    14. BAE'ye gitmek isteyen manken,..
    15. Mutfaklar büyüyor
    16. Çocuk bakımı ile igili uzmanından..
    17. Ünal Karaman ile Sosa'dan kangal..
    18. Bu eşyaları temizlerken beyaz sirkeyi..
    19. Adana'da kahvaltı kültürü
    20. Beyin kanserini duydunuz mu?
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi