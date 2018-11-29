Eroini ayakkabı tabanına gizlemişler

Malatya'da uyuşturucu satıcılarıyla kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte uyuşturucu sattığı ve kullandığı değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette 894 gram eroin, 504 uyuşturucu hap, 28 gram metamfetamin, 9 gram esrar, iki gram sentetik kannabinoid, bir ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, bir zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Beş zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.