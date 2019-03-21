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Eroğlu'ndan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na baraj yanıtı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da baraj olmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

21 Mart 2019 Perşembe 13:41
Eroğlu'ndan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na baraj yanıtı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da baraj olmadığını söylediğini belirterek, "Antakya'nın suyu Büyük Karaçay Barajı'ndan temin ediliyor. İsteyenlere bu konuda bilgi notu iletebilirim. İsteyen basın mensuplarımızı Hatay'a götürebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu için barajların bulunduğu yeri gösteren haritayı da koydum. Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi, bildiğinden değil." dedi.

Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da baraj olmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Hatay'da bulunan 6 barajın yeri ve fotoğraflarını, internetten gazetecilere gösteren Eroğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yanlış bilgilendirildiğini vurguladı.

Eroğlu, 6 barajın da kendi bakanlığı döneminde inşa edildiğini, Hatay'ın memba kalitesinde suyunun bu barajlardan sağladığını anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun, Hatay'daki mitingde söylediği "Saraydan birisi gelmiş" sözü ile de kimi kastettiğini bilmediğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu Hatay'da konuşma yapıyor. Diyor ki 'Buraya saraydan birisi gelmiş'. Ama kimi kastediyor bilemiyorum. 'Saray yok bizde, milletin evi var'. Senin danışmanın bu işte. Ben de bütün Hatay milletvekilleri için sosyal medyadan paylaştım, 'Hatay'da şu kadar baraj var' diye. Reyhanlı Barajı da yeni bitti. Antakya'nın suyu Büyük Karaçay Barajı'ndan temin ediliyor. İsteyenlere bu konuda bilgi notu iletebilirim. İsteyen basın mensuplarımızı Hatay'a götürebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu için barajların bulunduğu yeri gösteren haritayı da koydum. Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi, bildiğinden değil."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Eroğlu, "Suyu içmese bile yüzünü yıkamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Google'a baksın. Sanırım bakmasını bilmiyor. Yanındakilere soracağına Google'a baksın." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:41
  1. Hatay
  2. Afyon
  3. Antakya
  4. Veysel Eroğlu

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