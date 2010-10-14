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Eroğlu: Mülkiyeti görüştük

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakereler çerçevesinde, 33 gün aradan sonra yine bir araya geldi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Eroğlu: Mülkiyeti görüştük

Lefkoşa ara bölgede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim’ın ikametgâhında dün 13. defa görüşen liderler, mülkiyet başlığıyla ilgili önerileri ele aldı ve bugün açılacak olan Yeşilırmak Kapısı’yla ilgili son hazırlıkları gözden geçirdiler. En son 10 Eylül’de bir araya gelen Eroğlu ve Hristofyas’ın yurtdışı temasları nedeniyle, müzakerelere ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı kısa açıklamada, mülkiyet konusunu görüşmeye devam ettiklerini belirterek, görüşmelere verilen arada, varılan mutabakat gereği, temsilcilerin ve teknik heyetlerin yaptığı mülkiyet önerilerindeki görüşleri yakınlaştırma çalışmalarını değerlendirdiklerini kaydetti. Bir sonraki liderler görüşmesinin 18 Ekim’de olduğunu ifade eden Eroğlu, daha sonraki görüşmelerin tarihinin de o zaman belirleneceğini söyledi. Yarın (bugün) Yeşilırmak Kapısı’nın açılacağını, açılışın ara bölgede olduğu için davetin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapıldığını ifade eden Eroğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve hükümetinin bu konuda davet yapma yetkisinin olmadığını, BM’nin kimleri davet ettiğini de pek bilmediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:30
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